Calciomercato alla volata finale, tutte le news in diretta su Sportmediaset.it

Il tempo stringe e la temperatura si alza, sono ore caldissime per gli ultimi colpi della sessione invernale del calciomercato 2020: Milan attivissimo con due colpi e tre cessioni, l'Inter tratta Slimani del Monaco (che ci prova per Kalinic) e fa un altro tentativo per Giroud, che ha l'accordo con la Lazio e spinge per lasciare il Chelsea. La Fiorentina è scatenata, la Roma pensa a Favilli come vice-Dzeko e di certo non è finita qui. Per seguire tutte le news dell'ultimo giorno di trattative i nostri esperti di mercato, Claudio Raimondi e Simone Redaelli, si trovano all'hotel Sheraton di Milano, da dove ogni ora circa si collegheranno, insieme ad alcuni ospiti a sorpresa, in diretta streaming su Sportmediaset.it fino alle 21, perché il mercato finisce alle 20, ma non per tutti. Ecco il programma: