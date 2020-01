Per sei squadre di Serie A il mercato dura un'ora in più

Un'ora in più sul mercato può essere decisiva: la sessione invernale si concluderà venerdì alle 20, ma non per tutti. Sei club di Serie A, infatti, hanno richiesto e ottenuto una proroga per potere consegnare i documenti in Lega entro le 21. Le squadre in questione sono Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia per via del calendario. Il regolamento relativo alle liste da 25 calciatori, infatti, prevede che le variazioni vadano comunicate entro le ore 12 del giorno precedente alla prima gara successiva alla conclusione del calciomercato. Le sei squadre scenderanno in campo l'1 febbraio e avrebbero dovuto inviare la lista alle 12 del 31 gennaio, ovvero col mercato ancora aperto. Tutte le altre squadre potranno inviare i documenti entro le 12 del 1° febbraio. I dirigenti avranno più tempo e potranno piazzare un colpo last minute...