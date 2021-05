Zidane lascia il Real Madrid: al suo posto uno tra Allegri e Raul, ma attenzione a Conte

LA DECISIONE

Il tecnico francese ha comunicato l'addio ai dirigenti del club. Il tecnico italiano è favorito per prendere il suo posto

Zinedine Zidane non è più l'allenatore del Real Madrid. Il tecnico francese, come riportato dai quotidiani spagnoli, ha comunicato la propria decisione ai dirigenti del club. Una scelta ponderata e irreversibile, arrivata dopo che lo stesso Zidane aveva chiesto qualche giorno di riflessione per prendere la decisione migliore dopo l'ultima partita di campionato. L'addio, che era nell'aria da diverse settimane, avrà effetto immediato. Al suo posto uno tra Allegri e Raul.

Zidane ha chiesto - e ottenuto - di poter comunicare la propria decisione di persona sia alla dirigenza che ai giocatori, in maniera tale che potessero iniziare a pensare alle strategie per il futuro del club nella prossima stagione. L'addio, infatti, era una possibilità paventata già da diverse settimane in cui i dirigenti del Real hanno iniziato a valutare le alternative, Allegri e Raul su tutte, anche se l'addio all'Inter di Conte potrebbe portare il tecnico leccese come terzo incomodo, già accostato ai Merengues nel 2018.