Zidane apre al doppio colpo: "Neymar con Hazard? Al Real i sogni si realizzano"

27/04/2019

Zinedine Zidane ha aperto le porte a un doppio e clamoroso colpo di mercato da parte del Real Madrid: veder giocare Neymar ed Edin Hazard con la camiseta blanca. "Neymar sogna di giocare con Hazard? Il Real è un club in cui i sogni dei giocatori si realizzano. E' un club importante e molti vogliono giocare un giorno qui. Vedremo quel che succederà. Tutti i giocatori sono compatibili, anche di me dicevano che non ero compatibile con Djorkaeff...", ha detto l'allenatore francese.

Insomma, come se non bastasse la voce su Pogba, a Madrid sembrano intenzionati a rivoluzionare la squadra dopo le delusioni di questa stagione. E non soltanto per tornare a vincere la Liga come detto dallo stesso Zidane.