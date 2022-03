Xavi si sbilancia: "Haaland? Non posso dare dettagli ma ci stiamo lavorando" 

La notizia del viaggio a Monaco dell'allenatore del Barcellona Xavi, insieme a Jordi Cruijff, per portare avanti la trattativa per Erling Haaland, trova una conferma nelle parole dello stesso tecnico blaugrana: "Non posso scendere nei dettagli. L'unica cosa che posso dire sull'attaccante norvegese è che stiamo lavorando per il bene del Barça presente e futuro. Se annunciamo qualcosa lo saprete". Un indizio concreto sul fatto che i catalani puntino forte sul giocatore del Borussia Dortmund.

Getty Images