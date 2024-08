Arabia Saudita, follie per Vinicius: 350 milioni all'anno e un miliardo al Real

Fa impressione anche solamente a scriverlo: un miliardo di euro per strappare Vinicius al Real Madrid e 350 milioni di euro a stagione al brasiliano pur di vederlo nella Saudi Pro League. L'Arabia Saudita non si ferma e vuole il classe 2000 per dare nuovo impulso al calcio locale, facendo dell'attaccante anche un ambasciatore del Mondiale 2034 che si terrà nel Paese.