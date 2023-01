Valencia, ufficiale: Gattuso non è più l'allenatore

SPAGNA

Lo Comunica il club spagnolo in una note ufficiale: "Abbiamo deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale"

© twitter Adesso è ufficiale, Gennaro Gattuso non è più il tecnico del Valencia. Fatale per l'ex allenatore di Milan e Napoli è stata l'ultima sconfitta contro il Valladolid e il solo punto conquistato nelle ultime quattro gare (solo 7 le vittorie in 22 partite sulla panchina degli spagnoli), che hanno portato la squadra alle soglie della zona retrocessione, con un solo punto di vantaggio sul Cadice terzultimo. Come ha comunicato il Valencia in una nota ufficiale, la risoluzione col tecnico italiano è stata consensuale.

IL COMUNICATO

"Il Valencia CF comunica che questo lunedì 30 gennaio il club e l’allenatore della prima squadra, Gennaro Gattuso, hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale che univa il tecnico italiano al VCF. La Società ringrazia il tecnico per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro. La squadra tornerà ad allenarsi martedì 31 gennaio, sotto gli ordini di 'Voro' González”.

