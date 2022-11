United-Ronaldo, è finita: pronta una super offerta per Mbappé. Anche Osimhen nel mirino 

DALL'INGHILTERRA

I Red Devils considerano chiusa l'esperienza di Cristiano Ronaldo a Manchester e, secondo il Mirror, hanno pronta un'offerta da 150 milioni di sterline

Il Manchester United e Cristiano Ronaldo sono al passo d'addio. L'intervista rilasciata al giornalista inglese Piers Morgan segna una cesura netta del rapporto tra CR7 e i Red Devils. Secondo quanto riporta il Mirror la dirigenza del club avrebbe già individuato il nome forte per sostituire il portoghese: nientemeno che Mbappé. I media britannici sono convinti che il divorzio sarà inevitabile già a gennaio e che i Red Devils siano pronti a mettere sul piatto la bellezza di 150 milioni per portare l'attaccante francese via da Parigi.

Un'ipotesi molto suggestiva, quasi da fantamercato se si considera che il fuoriclasse del Psg è stato trattenuto a forza, o meglio a colpi di milioni, quando sembrava certo il suo passaggio al Real Madrid e non si capisce perché i parigini dovrebbero privarsi del loro simbolo a stagione in corso. Di certo, comunque, lo United avrebbe la forza economica per tentare l'assalto al francese già durante la prossima finestra di mercato che si aprirà dopo Mondiali in Qatar. L'alternativa è rappresentata da Victor Osimhen, nome caldo che piace a tutti i più importanti club europei.