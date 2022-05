Ufficiale, Mbappé rinnova con il Psg fino al 2025: "Felice di restare, Parigi è casa mia"

ufficiale

Il francese ha comunicato a Perez la decisione e poi ha siglato il prolungamento. Pochettino e Leonardo verso l'addio

La telenovela Kylian Mbappé è finita. L'attaccante ha preso la sua decisione rifiutando una volta per tutte la corte del Real Madrid e ha firmato il rinnovo di contratto con il Paris Saint Germain fino al 2025. L'annuncio è arrivato prima della partita di campionato col Metz che chiude la stagione dei parigini. "Sono orgoglioso di darvi una bella notizia: Kylian Mbappé ha firmato fino a giugno 2025 con il Paris Saint-Germain", ha detto il presidente del Psg Nasser Al Khelaifi. "Sono molto felice di continuare la mia avventura al Psg - ha detto l'attaccante francese - Parigi è casa mia". E ancora: "Spero di continuare a fare quello che preferisco, vincere titoli". Psg, Mbappé rinnova fino al 2025: l'annuncio al Parco dei Principi















Secondo Marca il fuoriclasse francese ha parlato con Florentino Perez comunicandogli quella che, stando alle parole del suo entourage, è stata "la decisione più difficile della sua vita". Diverso il destino di Mauricio Pochettino e Leonardo: allenatore e direttore sportivo dovrebbero salutare Parigi.

Secondo i media spagnoli Mbappé aveva da tempo un'intesa verbale con i Blancos, che era stata definita nei dettagli nelle scorse settimane: l'accordo prevedeva un bonus di 130 milioni di euro alla firma, uno stipendio da 40 milioni di euro a stagione e il controllo totale dei suoi diritti d'immagine. "Vi ringrazio ma resto al Psg, squadra che tifo sin da bambino. Spero mi capisca" le parole che Mbappé avrebbe detto a Perez, con il presidente dei Blancos che avrebbe risposto "Mi dispiace per ciò che è successo in questi giorni, hanno infranto il sogno che avevi sin da piccolo. Ti auguro il meglio".

Il rilancio del club francese, circa 50 milioni di euro a stagione più bonus alla firma da 300 milioni, si è unito alle pressioni politiche (da qui le parole di Perez su "ciò che è successo") che sarebbero arrivate sia dal Qatar, sia dalla Francia. Inoltre i parigini avrebbero garantito al giocatore carta bianca sul progetto sportivo, con la possibilità di incidere in maniera sostanziale nella scelta del futuro allenatore e persino dei compagni di squadra, assicurandogli una rosa con tutte le carte in regola per vincere la Champions League. Mbappé ha dunque firmato un triennale e resterà nella capitale francese.

VIA POCHETTINO E LEONARDO

Il Psg ripartirà da Mbappé ma non da Pochettino e Leonardo che, secondo Le Parisien, lasceranno il club. Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo dovrebbe arrivare Luis Campos, ex ds del Lille. Più intricata la questione panchina: il preferito resta Zinedine Zidane ma sono diversi i nomi in corsa, tra i quali Antonio Conte - in caso di addio al Tottenham - e pure Thiago Motta.