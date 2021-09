Turchia, Montella nuovo allenatore dell'Adana Demirspor

UFFICIALE

Dopo due anni di stop l'ex Aeroplanino ha firmato un biennale con il club in cui gioca Mario Balotelli

La carriera di Vincenzo Montella riparte dalla Turchia. Il tecnico italiano è ufficialmente il nuovo tecnico dell'Adana Demirspor, con il quale ha firmato un contratto biennale. L'ex Aeroplanino subentra a Samet Aybaba dopo appena tre giornate e si prepara ad allenare Mario Balotelli, oltre ad altre vecchie conoscenze della Serie A come Lucas Castro e Gokhan Inler.

Dopo due anni di stop (l'ultima esperienza fu alla Fiorentina nel 2019) Montella prova dunque a rimettersi in gioco in Süper Lig, dove lo attende una sfida tutt'altro che semplice: l'Adana è infatti 15° in classifica dopo tre giornate di campionato ed è reduce da una burrascosa separazione dal tecnico che aveva ingaggiato per la stagione appena iniziata. Separazione, per altro, giunta all'indomani dello sfogo di Balotelli per una sostituzione mal digerita, che in molti sospettano possa aver contribuito a incrinare i rapporti tra Aybaba e la società. All'ex tecnico di Milan e Roma il compito di provare a rimettere insieme i cocci.