Turchia: il Karagumruk esonera Andrea Pirlo a tre giornate dalla fine

TURCHIA

Comunicato del club turco: "Avevamo già deciso di non continuare con lui nella prossima stagione"

© Getty Images Andrea Pirlo non è più l'allenatore del Fatih Karagumruk. Il club turco ha annunciato l'esonero del tecnico italiano, che lascia la squadra al nono posto in classifica a tre giornate dalla fine del campionato. "Avevamo già deciso di non continuare con mister Pirlo nella prossima stagione e gli abbiamo concesso il permesso di lasciare subito il club per permettere di programmare il futuro - si legge nel comunicato -. Siamo felici del tempo trascorso insieme, lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio per il futuro".

Seconda esperienza da tecnico per Pirlo finita ancora una volta con un esonero. Dopo aver detto addio alla Juventus dopo una sola stagione nel 2020-2021 (quarto posto finale e Coppa Italia e Supercoppa italiana in bacheca), anche l'avventura in Turchia iniziata la scorsa estate è giunta al capolinea. La netta sconfitta contro il Trabzonspor ha solo anticipato di qualche settimana un divorzio che era nell'aria da tempo. Al suo posto, il Karagumruk sta pensando per la prossima stagione a un altro allenatore italiano: secondo il quotidiano Fanatik, Filippo Inzaghi avrebbe già un accordo con il club turco.

IL COMUNICATO DEL CLUB TURCO