Tottenham su Kulusevski e Bentancur: i tifosi Spurs accusano Paratici di lavorare per la Juve

IL MALUMORE

Alcuni tifosi degli Spurs hanno attaccato il ds accusandolo di lavorare per sistemare il bilancio della Juventus

Prima Dejan Kulusevski, poi nel giro di poche ore anche Rodrigo Bentancur. Le voci di mercato di Juventus e Tottenham da qualche giorno viaggiano con ipotesi e trattative incrociate e la situazione ha iniziato a infastidire qualche tifoso degli Spurs che ha puntato il dito contro il ds Fabio Paratici. Dopo l'annuncio di Vlahovic da parte della società bianconera, il futuro di Kulusevski è diventato centrale e proprio il club londinese è stato accostato al talento svedese. Ora l'interesse per Zakaria della Juventus spinge verso il nord di Londra anche Bentancur.

La proposta per Kulusevski sarebbe di prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro complessivi; cifra che farebbe gola alla Juventus che il prossimo giugno avrà lo svedese a bilancio per meno di 20 milioni di euro.

Nelle ultime ore però ha preso quota l'ipotesi Bentancur per gli Spurs e proprio questa indiscrezione ha infastidito diversi tifosi del Tottenham sui social network. L'accusa rivolta nei confronti di Paratici è di non lavorare pensando al bene e al futuro degli Spurs bensì per sistemare il bilancio juventino.