Toronto, esordio show per Bernardeschi e Insigne: gol e assist

Toronto, Bernardeschi e Insigne incantano



























Esordio show per gli italiani a Toronto. Alla prima assoluta in MLS, Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne hanno lasciato subito il segno nel poker rifilato a Charlotte. Per l'ex esterno offensivo della Juve gol e assist, per l'ex stella del Napoli invece un grande assist di tacco. Un inizio decisamente spettacolare per le due "matricole" di Toronto, a cui è bastato solo un tempo insieme in campo per prendere subito confidenza col nuovo campionato e convincere un po' tutti.