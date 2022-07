Atletico Madrid, il popolo colchonero insorge contro l'ipotesi CR7

MERCATO

Il portoghese vuole lasciare Manchester, mentre sui social impazza l'hashtag #ContraCR7

I tifosi dell'Atletico Madrid non vogliono Cristiano Ronaldo. Il popolo colchonero si sta opponendo in maniera piuttosto netta al possibile ritorno nella capitale spagnola di CR7, un'ipotesi circolata nei giorni scorsi dopo l'apparente naufragio delle trattative per portarlo al Chelsea o al Bayern Monaco. I rojiblancos non hanno dimenticato gli screzi del passato, gli atteggiamenti irriverenti del portoghese nei loro confronti e, naturalmente, i ben 25 gol incassati da lui nei 37 precedenti tra Real Madrid e Juventus. Sui social ha cominciato a impazzire l'hashtag #ContraCR7 e persino il sindaco di Madrid, tifoso dell'Atleti, ha escluso un suo passaggio alla corte di Simeone: "Non è fatto per giocare all'Atletico, visto il suo passato. Una parte della tifoseria non lo accetterebbe", ha dichiarato alcuni giorni fa.

Il Cholo è uno suo grande estimatore e lo accoglierebbe a braccia aperte, ma davanti a una tale sollevazione popolare diventerebbe difficile far digerire la cosa.

Cristiano, nel frattempo, è al lavoro con Jorge Mendes per definire la chiusura della sua seconda esperienza al Manchester United e trovare la sistemazione adeguata alle sue esigenze (una su tutte: giocare la Champions League). Il bomber è tornato lunedì in città dopo aver saltato la prima parte della preparazione e la tournée asiatica per motivi personali, dopodiché si è recato a Carrington, sede del centro sportivo dei Red Devils, per un summit con la dirigenza nel quale si discuterà del suo futuro. Per ora ha trovato solo porte chiuse, per questioni economiche, tecniche e ora anche ambientali. I prossimi giorni saranno quelli decisivi per capire chi potrà contare sui suoi gol nella prossima stagione.

