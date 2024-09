Szczesny ha detto sì al Barça per il dopo Ter Stegen: presto le visite

al posto di ter stegen

L'ex portiere della Juventus ha deciso di rinunciare all'idea di ritirarsi dal calcio dopo la proposta blaugrana

© Getty Images Wojciech Szczesny ha deciso di accettare l'offerta del Barcellona che lo ha scelto per sostituire l'infortunato Ter Stegen almeno fino a giugno. Il portiere polacco ex Juventus ha rinunciato così all'idea di dire addio al calcio giocato, maturata soltanto un mese fa. Secondo Fabrizio Romano nelle prossime ore effettuerà le visite mediche mentre in Spagna scrivono che la firma sul contratto potrebbe arrivare già la prossima settimana. Secondo il Mundo Deportivo l'idea del Barça sarebbe quella di tamponare l'assenza di Ter Stegen fino al prossimo giugno, per poi tentare, nel mercato estivo, l'assalto a Diogo Costa, il portiere del Porto.

Interrogato da Sport, l'ex bianconero a Marbella fanno capire come l'affare sia effettivamente ben indirizzato: "Rispetto molto la storia del Barcellona, è uno dei migliori club al mondo. L'infortunio di Ter Stegen rappresenta un'enorme difficoltà per il club e credo che sarebbe irrispettoso da parte mia non considerare questa opzione". Qualche ora prima, a Mundo Deportivo, il polacco era stato più vago: "Spero solo che Marc recuperi presto, è un buon amico e un gran portiere, gli auguro il meglio".

