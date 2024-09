Szczesny ha detto sì al Barça per il dopo Ter Stegen: firma tra una settimana

DALLA SPAGNA

L'ex portiere della Juventus ha deciso di rinunciare all'idea di ritirarsi dal calcio dopo la proposta blaugrana

© Getty Images Secondo quanto riporta "El Chiringuito TV", Wojciech Szczęsny ha deciso di accettare l'offerta del Barcellona che lo ha scelto per sostituire l'infortunato Ter Stegen. Il portiere polacco ha rinunciato così all'idea di dire addio al calcio giocato, maturata soltanto un mese fa. Per il media spagnolo già la prossima settimana arriverà l'annuncio ufficiale. Secondo il Mundo Deportivo, poi, l'idea del Barcellona sarebbe quella di tamponare per il momento l'assenza di Ter Stegen con l'approdo di Szczesny fino al prossimo giugno, per poi tentare, nel mercato estivo, l'assalto a Diogo Costa, il portiere del Porto.

Interrogato dal Mundo Deportivo, Szczesny ha dichiarato di non poter dire nulla sull'argomento non volendo aggiungere altro all'augurio di pronta guarigione per Ter Stegen: "Spero solo che Marc recuperi presto, è un buon amico e un gran portiere, gli auguro il meglio".