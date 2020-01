Svolta Maradona: può essere il ct del Venezuela

L'INDISCREZIONE

Diego Armando Maradona potrebbe tornare a guidare una nazionale sudamericana dopo l'esperienza con l'Argentina. L'attuale tecnico del Gimnasia è tra i candidati a prendere il posto del ct dimissionario del Venezuela Rafael Dudamel. Stando alle indiscrezioni, a far pendere l'ago della bilancia a favore di Maradona, sarebbero gli ottimi rapporti con il presidente venezuelano Maduro, il cui operato è stato appoggiato e difeso pubblicamente in passato.

L'addio a La Vinotinto del ct Dudamel è arrivato tramite una nota a novanta giorni dall'inizio delle qualificazioni per il Mondiale 2022 e secondo le prime ricostruzioni in patria, quella panchina scottante potrebbe essere offerta a Maradona. Difficile per il Pibe, impegnato in Argentina a salvare il Gimnasia, dire no a una chiamata del presidente Maduro, un amico per l'ex Napoli. In passato infatti Maradona più volte si è fatto fotografare con Maduro e una bandiera venezuelano, sostenendolo pubblicamaente ai tempi dei Dorados de Sinaloa e prendendosi una multa.