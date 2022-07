Scamacca: "Ho parlato con Mancini, West Ham club giusto per me"

PREMIER LEAGUE

Con gli Hammers l'attaccante azzurro ha firmato un quinquennale con opzione di prolungamento per un altro anno

Gianluca Scamacca ha appena completato il suo trasferimento al London Stadium, e ai canali ufficiali del club ha fatto sapere di essere l'uomo giusto al momento giusto. Il nazionale italiano ha firmato un contratto quinquennale con un'ulteriore opzione di un anno. "Sono davvero emozionato. Ho aspettato molto tempo per questo momento e sono molto, molto felice. È sempre stato il mio sogno giocare in Premier League. L'anno scorso ho parlato con un mio amico su WhatsApp e ho detto: 'Un giorno voglio giocare in Premier League' e ora e' successo", ha commentato.

Vedi anche sassuolo West Ham, è fatta per Scamacca: accordo totale col Sassuolo Il centravanti ha segnato 16 gol in Serie A la scorsa stagione grazie ai quali e' approdato alla nazionale di Roberto Mancini e, a 23 anni, Scamacca ha sposato il West Ham per via del "progetto e del piano" per aiutarlo a crescere, migliorare e, infine, vincere trofei con il club e la Nazionale. "Non so cosa aspettarmi perche' non sono mai stato a Londra, ma conosco il West Ham e sono la squadra perfetta per me. Conosco Pedro Obiang (ex Hammer, ndr) perche' abbiamo giocato insieme a Sassuolo e mi ha parlato molto, molto bene del West Ham". "Ho scelto di venire qui per via del progetto e del piano e perche' mi volevano molto. Ho parlato con il manager e lui mi ha accolto bene, abbiamo trovato un'immediata comprensione".

Il suo debutto potrebbe arrivare contro i campioni del Manchester City il 7 agosto, quando potrebbe giocare davanti a un record di 62.500 tifosi al London Stadium. "Con tifosi cosi' penso che tu possa dare piu' di quello che hai. Trovi la forza per spingere te stesso perche' ti ispirano. Non so come sara' perche' sara' tutto nuovo, ma per me sara' una bella esperienza", ha detto. Scamacca ha giocato per la nazionale italiana negli ultimi mesi e ha parlato con l'allenatore Roberto Mancini della sua decisione di venire in Inghilterra. "Abbiamo parlato prima che venissi qui e ha detto che era il posto migliore per me, giocare in un torneo che mi avrebbe aiutato a migliorare perche' la Premier League e' il miglior campionato", ha concluso Scamacca.