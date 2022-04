Rudiger-Real Madrid: colpo a parametro zero ma Perez pagherà 15 milioni

LE CIFRE

Secondo Marca i Blancos pagheranno all'agente pesanti commissioni, senza contare il bonus alla firma per il giocatore

Antonio Rudiger nella prossima stagione giocherà con la maglia del Real Madrid: ne è sicuro Marca che illustra i costi dell'operazione per il difensore tedesco. Un affare a costo zero, visto la scadenza del contratto tra l'ex Roma e il Chelsea tra due mesi? Sì e no. Sì perché i Blancos effettivamente non pagheranno nulla ai Blues, eppure Florentino Perez dovrà sostenere spese accessorie oltre a quelle per lo stipendio del difensore che piaceva anche alla Juventus. Lo spiega Marca: la commissione per gli agenti sarà di 15 milioni di euro e Rudiger riceverà un bonus alla firma da 8 milioni.



























































Pronto un contratto quadriennale fino al 2026 da 11 milioni di euro l'anno (nove a stagione più 2 di bonus alla firma: i famosi otto, spalmati sui quattro anni). Comunque una cifra inferiore rispetto ai 55 chiesti in fase di inizio trattativa, anche se nel pacchetto andrebbero aggiunti i 15 di commissioni agli agente che, certo, non andranno al difensore ma che il Real dovrà comunque sborsare. In totale dunque il Madrid investirà una sessantina di milioni fino al 2026 per Rudiger, contando lo stipendio al netto.