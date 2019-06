Real Madrid, presentato Jovic: "Voglio vincere la Champions League"

12/06/2019

Jovic è sembrato emozionato e ha dichiarato di voler entrare il prima possibile nei meccanismi: "Non ho parlato né con Zidane né con Sergio Ramos e Modric ma lo farò presto. All'Eintracht ho giocato come prima punta ma non solo, deciderà il mister. E spero di imparare molto da Benzema".



Nessuna indiscrezione sul numero di maglia ("Non è lui ad andare in campo, non è importante") e ha raccontato di come non veda l'ora di giocare con Hazard: "Un giocatore fantastico, uno dei migliori al mondo. Sarà bello condividere con lui lo spogliatoio".