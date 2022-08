Real, Florentino gela Cristiano Ronaldo: "Riprenderlo? Ma no, ha 38 anni"

United, CR7 in panchina quasi un'ora









































Volente o nolente, Cristiano Ronaldo vede il suo nome un po' ovunque. Il momento, d'altronde, è delicato: le voci sul suo futuro si susseguono, dai compagni che non lo vorrebbero più nello spogliatoio, alle pubbliche accuse di Ten Hag. Sta di fatto che il portoghese, sotto sotto, si libererebbe volentieri dal Manchester United, ma non riesce a trovare una sistemazione all'altezza delle sue aspettative. Si è parlato di Atletico Madrid, di Bayern Monaco, Roma, Napoli, Sporting Lisbona e chi più ne ha più ne metta. Addirittura, qualcuno lo ha accostato a un clamoroso ritorno al Real Madrid. A spegnere queste ultime voci ci ha pensato, però, Florentino Perez, che ha etichettato come vecchio il suo ex campione. "Presidente riprenda Ronaldo al Real", lo ha esortato un tifoso. "Ancora? Ma no... Ha 38 anni (in realtà sono ancora "solo" 37, ndr)", ha risposto il presidente dei Blancos. Questione chiusa.