Psg, retroscena Equipe: "Neymar e Mbappé ignorano Icardi"

PSG

La storia d'amore tra Mauro Icardi e il Psg era iniziata nel migliore dei modi, tanto che il ricatto dell'attaccante argentino da parte del club francese sembrava scontato, ma ora qualcosa sembra essersi rotto. I rapporti tra Maurito e il tecnico Tuchel non sono idilliaci, come dimostrano le tante panchine dell'ultimo periodo, le voci di un interesse della Juve sono tornate prepotentemente di moda e la festa organizzata dall'ex Inter con Cavani e Di Maria dopo il ko col Dortmund ha mandato Leonardo su tutte le furie. E ora arriva l'indiscrezione de L'Equipe, secondo cui Icardi avrebbe anche un cattivo rapporto con alcuni compagni di squadra, Neymar e Mbappé su tutti.

Stando a quanto si legge sull'autorevole quotidiano francese, infatti, Icardi sarebbe ormai sempre più seccato dal fatto che Neymar e Mbappé, che tra loro in campo dialogano moltissimo, gli servano pochissimi palloni. Maurito si sentirebbe dunque ignorato e per tutta risposta si sarebbe 'vendicato' dei compagni diminuendo modo evidente il suo impegno in fase difensiva. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la partita contro il Saint-Etienne, quando Icardi non ha ricevuto alcun pallone dai compagni, ma la cosa più importante è che se i rapporti difficili con le stelle della squadra fossero confermati, in estate il Psg potrebbe decidere di non esercitare il diritto di riscatto e di rispedire Icardi a Milano.

