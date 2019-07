Psg: no a Coutinho, Dembélé e 40 milioni per Neymar

16/07/2019

Al netto di misteri e interviste rubate , il futuro di Neymar è ancora tutto da decifrare. L'attaccante vuole tornare a Barcellona , il Paris Saint Germain ne è a conoscenza e non opporrebbe neppure resistenza ma solo alle proprie condizioni: vuole interamente indietro i 222 milioni di euro spesi nel 2017 per acquistarlo proprio dai blaugrana. La proposta spagnola invece mira ad abbassare l'esborso economico, offerti 40 milioni più Coutinho e Dembélé : ecco perché da Parigi è arrivato un secco no.

La strada sembra ad ostacoli anche perché il Barcellona ha appena speso 120 milioni per Griezmann, sborsarne altri 222 sarebbe troppo pure per una potenza economica come quella blaugrana. I campioni di Spagna comunque non si arrendono e lo stesso Psg sembra interessato a chiudere presto la questione visto che già alcuni comportamenti di Neymar sul finale dello scorso anno non erano piaciuti. La trattativa per ora si muove tramite intermediari, si sposterà sui canali ufficiali solo quando le distanze tra i club saranno ridotte.