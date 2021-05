Psg, Neymar rinnova fino al 2025: "Felice di continuare"

FRANCIA

Il fuoriclasse brasilano: "Sono cresciuto qui come persona e anche come calciatore"

Il Paris Saint-Germain e Neymar insieme fino al 2025. Il fuoriclasse brasiliano ha rinnovato il contratto con il club parigino per altre tre stagioni, come ha comunicato ufficialmente la società francese e come era anche nell'aria da tempo ormai. "Sono davvero contento di continuare la via avventura al Psg - ha dichiarato l'ex stella del Barcellona - Sono molto felice a Parigi e orgoglioso di far parte di questa rosa, di lavorare con questi giocatori, con un grande allenatore e di far parte della storia di questo club. Sono aspetti che mi fanno credere ancor più in questo grande progetto. Sono cresciuto qui come persona e anche come calciatore. Perciò sono molto felice di prolungare il mio contratto, spero di vincere molti altri trofei qui".

"Il fulcro del nostro progetto ambizioso per far crescere il Psg è il cuore, il talento e la dedizione dei nostri giocatori - ha sottolineato il presidente e Ceo del club Nasser Al-Khelaifi - Sono orgoglioso che Neymar abbia riaffermato il suo impegno a lungo termine per la famiglia del Psg fino al 2025, e che continuerà a deliziare i tifosi. Siamo felici di vederlo ancora come parte del nostro progetto e che sarà al nostro fianco per molti anni a venire".