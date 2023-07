PSG-Mbappé, slitta la deadline: la decisione finale il 31 luglio

L'INTRIGO

Club ed entourage si sono presi altro tempo: i parigini vogliono il rinnovo, il calciatore non ci sente e vuole svincolarsi nel 2024

© Getty Images Slitta al 31 luglio la deadline tra il PSG e Kylian Mbappé. Lo avrebbero deciso l'entoutrage del calciatore e il presidente Nasser Al-Khelaifi che non ha alcuna intenzione di perdere a zero il fuoriclasse francese nell'estate del 2024. L'ultimatum iniziale inviato dal presidente parigino era fissato intorno al 21 luglio, ma ora le parti si sono date un'altra decina di giorni per dirimere l'intricata vicenda. Una data che non deve sorprendere, visto che il 24enne attaccante può attivare il terzo anno di contratto con il PSG fino al 31 luglio. Se il capocannoniere della stagione 2022-2023 di Ligue 1 ha già comunicato al club l'intenzione di non rinnovare tramite una lettera che ha suscitato grande clamore, la situazione può potenzialmente evolversi ancora fino alla fine del mese e allo scadere di questa opzione. Intanto il Real Madrid sta alla finestra in attesa di sviluppi.

Nessun faccia a faccia ma un discorso duro davanti alla squadra che ha di certo fatto fischiare le orecchie a Mbappé, sempre più ai ferri corti con il club. "Nessuno è al di sopra dell'istituzione, nemmeno io, e chi non vuole giocare per questa maglia non dovrebbe essere qui", ha detto Al-Khelaifi riferendosi chiaramente al fuoriclasse francese in scadenza nel 2024 e messo ormai alle strette dal club.

Un intrigo che tiene con il fiato sospeso non solo i tifosi del PSG, ma anche quelli del Real Madrid che con un anno di ritardo sognano il grande colpo. Il PSG tiene duro e non vede alternative: rinnovo o cessione immediata per non perdere a zero un tale patrimonio. Se non dovessero riuscire a convincere Mbappé, i parigini stanno pensando anche all'ipotesi più controversa: mandare in tribuna il calciatore per tutta la stagione. Un rischio che, con gli Europei in estate, il fenomeno transalpino difficilmente vorrà correre. La partita è ancora aperta e, dopo il colpo di scena del 2022, quando di mezzo ci sono Mbappé e il PSG nulla si può escludere.

Vedi anche Mercato Al-Khelaifi a Mbappé e alla squadra: "Chi non vuol giocare al Psg non dovrebbe essere qui"