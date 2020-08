Psg, l'agente di Neymar: "Non tornerà al Barcellona"

Wagner Ribeiro, agente di Neymar, esclude un ritorno al Barcellona del suo assistito. "C'è stato un momento in cui era triste a causa degli infortuni - ha detto a Placar - In quel momento era pronto a partire, a tornare al Barcellona o andare al Real. Non oggi, puoi vedere la sua gioia. E' felice e penso che rimarrà al Psg per almeno altri due anni. Oggi, senza dubbio, è più facile per Messi andare al Psg che per Neymar tornare al Barcellona".