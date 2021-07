PSG, la moglie di Di Maria: "Chiuderà la carriera al Rosario Central"

PSG

"Non so quando accadrà, ma so che è un suo desiderio"

Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di María, ha rivelato dove concluderà la sua carriera calcistica l'uomo che ha deciso l'ultime edizione della Copa America e attualmente in forza al PSG. "Non ho dubbi che appenderà le scarpe al chiodo giocando per il Rosario Central - ha dichiarato a Tyc Sports - Solo se fosse pazzo non lo farebbe". instagram

"Non so quando accadrà, non chiedetemi date, ma so che il suo desiderio è quello di concludere la sua carriera al Rosario” ha concluso la consorte. Di Maria ha rinnovato a marzo fino al giugno 2022 il suo contratto con il PSG e la prossima potrebbe essere l'ultima stagione in Francia e in Europa prima di tornare al suo grande amore. Al Rosario Central, infatti, il Fideo è arrivato a soli 4 anni e ha fatto il suo debutto da professionista nel 2005. Dopo due stagioni il passaggio al Benfica e lo sbarco in Europa, dove in 14 anni ha vestito anche la casacche di Real Madrid, Manchester United e PSG.