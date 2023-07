PSG, il Liverpool irrompe su Mbappé: Klopp lo vuole in prestito per un anno

IL TORMENTONE

Secondo il Mirror, i Reds sono pronti a pagare l'ingaggio e a offrire ai francesi una grossa cifra

Kylian Mbappé potrebbe giocare la prossima stagione in Premier League con il Liverpool prima di trasferirsi nell'estate del 2024 al Real Madrid a parametro zero. La clamorosa indiscrezione arriva dall'Inghilterra: secondo il 'Mirror', i Reds sarebbero disposti a risolvere una parte del problema del PSG, accollandosi l'ingente stipendio dell'attaccante (72 milioni di euro lordi) e versando nelle casse parigini una lauta ma non precisata cifra per il prestito secco. Poi la prossima estate il fuoriclasse transalpino sigillerà il tanto agognato matrimonio con il Real.

Dopo che Mbappé si è rifiutato di incontrare i dirigenti dell'Al-Hilal, il club saudita con cui il PSG aveva trovato l'accordo per la cifra record di 300 milioni di euro, il Liverpool pare offrire una via d'uscita ai francesi, che non possono permettersi di perdere a zero il calciatore la prossima estate. Cifre lontane dagli oltre 200 milioni richiesti, ma che permetterebbero di mettere una pezza agli sceicchi che, oltre allo stipendio monstre, dovranno eventualmente garantire a Mbappé altri 70 milioni come bonus fedeltà per non essere andato via nell'estate 2023. In tutto questo polverone, il Real Madrid rimane calmo e tranquillo alla finestra. Perché l'unica cosa certa è che, tra qualche giorno o tra qualche mese, Mbappé sarà un nuovo calciatore blanco.

