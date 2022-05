Psg, follie per Zidane: contratto da 25 milioni di euro a stagione

l'offerta

Lunedì c'è stato l'incontro tra il tecnico ex Real e Al-Khelaifi: offerta milionaria ma il francese è tentato dalla nazionale

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League la controffensiva del Paris Saint-Germain non si ferma al rinnovo di Kylian Mbappé: Nasser Al-Khelaifi vuole anche un allenatore top e per questo lunedì a Parigi ha incontrato Zinedine Zidane per offrirgli la panchina della squadra. Il presidente dei parigini ha prospettato all'ex allenatore del Real Madrid un contratto faraonico da 25 milioni di euro a stagione, che lo trasformerebbe nel tecnico più pagato al mondo, prima ancora di Simeone (24 milioni dall'Atletico Madrid) e Guardiola (23 milioni dal Manchester City). © Getty Images

Del resto i soldi non sono un problema in casa Psg, come dimostrano le cifre offerte a Mbappé per convincerlo a rimangiarsi la parola di massima data al Real. La risposta di Zidane, però, non è arrivata: la sua priorità, racconta Mundo Deportivo, resta quella di raccogliere l'eredità di Didier Deschamps sulla panchina della Francia dopo i Mondiali 2022.

Il ruolo di ct gli consentirebbe di continuare a vivere a Madrid, spostandosi in Francia solo per le pause della nazionale e i tornei. Ora Zidane è in vacanza a Ibiza, si è preso qualche giorno per riflettere: da una parte i milioni del Psg (con Pochettino che, sulla graticola, attende), dall'altra una nuova esperienza alla guida del proprio Paese.