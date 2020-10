PSG, colpo a sorpresa: preso Kean dall'Everton, in arrivo anche Joao Mario

DALLA FRANCIA

Il Paris Saint-Germain è vicino a chiudere un doppio colpo: Moise Kean e Joao Mario. Dopo le lamentele di Tuchel sul mercato, il ds Leonardo gli regala una nuova punta e un centrocampista. Entrambi arriveranno con la formula del prestito, l'azzurro dall'Everton di Ancelotti, dove trovava poco spazio, il lusitano dall'Inter, dove era di fatto un esubero dopo aver disputato anche l'ultima stagione in prestito alla Lokomotiv Mosca.

Al profilo di Kean aveva pensato anche la Juventus dopo il mancato arrivo di Dzeko e prima del ritorno di Morata. L'attaccante piemontese avrà la possibilità di arricchire un reparto già di alto livello con Neymar, Mbappé e Icardi. Cercherà dunque il rilancio in Ligue 1, magari sfruttando la sponda del compagno di Nazionale Florenzi, dopo una annata decisamente deludente in Premier league: 29 partite, di cui la stragrande maggior parte da subentrato, e due soli gol. Ora irrobustirà il parco attaccanti del PSG che aveva perso Cavani e Choupo-Moting. Un passo di arresto dopo i buoni numeri mostrati in bianconero che avevano convinto i dirigenti dell'Everton ad investire 30 milioni di euro nell'estate di un anno fa.

Decisamente a sorpresa l'affare Joao Mario, che nelle ultime ore sembrava avere dei contatti ben avviati con il Torino e che invece andrà a rinforzare il centrocampo dei campioni di Francia. L'Inter piazza dunque un colpo importante in uscita, sebbene con la formula del prestito, sfoltendo ulteriormente una rosa fin troppo abbondante, specialmente in mediana.