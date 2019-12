Premier League: Klopp rinnova col Liverppol, Guardiola può lasciare il City

PREMIER LEAGUE

Lo scorso anno si sono sfidati fino all'ultima giornata per il titolo in Premier League, in questa stagione promettono di rifarlo anche se al momento il Liverpool guida la classifica con 14 punti di vantaggio sul Manchester City, ma dalla prossima stagione potrebbero non incrociarsi più, almeno in campionato: Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, ha infatti rinnovato il proprio contratto con i campioni d'Europa fino al 2024, mentre Guardiola, spiega il Times, potrebbe dire addio al Citizens a causa di una clausola rescissoria che sarebbe presente nel contratto del tecnico spagnolo.

Alla soglia dei 50 anni, l'ex Barcellona può infatti lasciare Manchester prima della scadenza naturale dell'accordo, prevista per il 30 giugno 2021. Ne è convinta la stampa inglese, in particolare come detto il Times, secondo cui nel contratto dell'allenatore spagnolo ci sarebbe una clausola rescissoria relativa al mancato soddisfacimento di determinate condizioni, come ad esempio i risultati. Guardiola che, a parte il Barcellona, non ha mai guidato per quattro stagioni la stessa squadra, è stato accostato al Bayern Monaco, sua ex formazione, sebbene il club tedesco abbia da tempo nel mirino anche Thomas Tuchel, attualmente sulla panchina del Psg. In estate il nome di Guardiola, invece, era stato accostato alla Juve, che è sempre interessata all'ingaggio del tecnico spagnolo. A maggior ragione adesso che è spuntata questa clausola.

Chi invece non lascerà la Premier è Klopp, che resterà sulla panchina del Liverpool altri quattro anni e mezzo. Il club inglese ha infatti annunciato oggi il rinnovo del contratto con l'allenatore tedesco fino al 2024. "Questo club è il posto migliore per chiunque aspiri a competere in un ambiente in cui ogni elemento dell'organizzazione è al suo meglio - dai tifosi alla proprietà - non potevo pensare di andarmene" le parole del tecnico al sito ufficiale dei Reds. "Per me è una dichiarazione di intenti, che si basa sulla mia conoscenza di ciò che come gruppo abbiamo raggiunto finora e di ciò che è ancora lì e che dobbiamo raggiungere - ha aggiunto il tecnico campione d'Europa - Il mio contributo può solo crescere. Ecco il perché del rinnovo. Quando sono stato contattato nell'autunno 2015, ho capito che eravamo perfetti l'uno per l'altro, ma adesso devo dire che avevo sottovalutato tutto. Questo club è un posto così bello, non potevo pensare di andarmene".