Pochettino è già a Parigi, attesa per annuncio PSG

Mauricio Pochettino è arrivato venerdì pomeriggio a Parigi, dopo aver passato il Capodanno con la sua famiglia a Londra, dove ha continuato a risiedere ancora dopo il suo esonero dal Tottenham nel novembre 2019. Il 48enne allenatore argentino era accompagnato dai suoi vice, Jesus Perez e Miguel D'Agostino, nonché dal figlio, Sebastiano, chiamato a ricoprire funzioni nel futuro staff del PSG. Lo rivela l'Equipe, secondo cui l'ufficializzazione della sua nomina al posto di Thomas Tuchel potrebbe arrivare già oggi. Il nuovo tecnico parigino incontrerà i suoi nuovi giocatori domenica al Camp des Loges per la ripresa degli allenamenti. La prossima partita del PSG è in programma mercoledì, a Saint-Étienne, in Ligue 1.

lapresse