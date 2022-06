Perez: "Mbappé sognava il Real, poi ha subito pressioni. Tra tre anni chissà..."

PARLA FLORENTINO PEREZ

Il presidente dei Blancos a El Chiringuito TV: "Tutto è cambiato in 15 giorni, non era più il calciatore che volevamo"

Ai microfoni di El Chiringuito TV, per la prima volta Florentino Perez racconta la sua verità si Kylian Mbappé, rimasto al PSG nonostante il lungo corteggiamento dei merengues. "Mbappé sognava di giocare nel Real Madrid. Volevamo portarlo lo scorso agosto e non lo hanno voluto cedere, continuava a dire che voleva giocare per il Real Madrid - ha spiegato -. Tutto è cambiato in 15 giorni: da un lato pressione politica, dall'altra economica. Kylian è molto giovane, se lo chiama il Presidente della Repubblica, un ragazzino è colpito, anche se non ha molto senso che chiami il presidente della Francia…". Osservatorio Cies: Mbappé il calciatore più costoso al mondo





















Il numero 1 del Real svela l'sms ricevuto dal fenomeno francese. "Mi ha mandato un messaggio. Si vedeva già che non era il calciatore che volevamo. Non mi sento tradito - ha aggiunto -. Nessun giocatore nella storia è più grande del Real Madrid e questo non cambierà. Non abbiamo firmato nessun pre-contratto perché non è possibile. Non ci è permesso farlo".

Mbappé si è legato al PSG per i prossimi tre anni, ma le porte del Real rimangono spalancate: "Porte chiuse per il futuro? Mai detto che è finita per sempre. Magari in tre anni le cose possono cambiare..." .