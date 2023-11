Paolo Maldini pronto a tornare in pista: vicino l'accordo con l'Al Ittihad

© Getty Images

Potrebbe essere in Arabia Saudita il futuro di Paolo Maldini. Secondo quanto riporta il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ex responsabile dell'area tecnica del Milan starebbe seriamente prendendo in considerazione la proposta del club saudita dell'Al Ittihad, la squadra in cui gioca Karim Benzema, che avrebbe offerto all'ex dirigente rossonero il ruolo di direttore generale. Maldini, quindi, diventerebbe così un altro pezzo da novanta della Saudi Pro League.