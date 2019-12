Osvaldo ci ripensa, può tornare in campo! Proposta del Banfield

CLAMOROSO RITORNO

Clamoroso in Argentina! Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Fiorentina e Juventus tra le altre potrebbe tornare a giocare a calcio dopo essersi ritirato nel 2016 per intraprendere una nuova carriera da musicista. L'attaccante italo-argentino ha ricevuto una proposta di contratto da 6 mesi dal Banfield che, per la prima volta negli ultimi anni, starebbe valutando seriamente. Attualmente è l'uomo di punta del "Barrio Viejo", un gruppo rock.

In Italia ce lo ricordiamo sia per la splendida rovesciata in casa del Torino con la maglia della Fiorentina, sia per aver indossato le casacche di diversi club importanti - tra cui Inter e Juventus - segnando 43 gol nel massimo campionato italiano. Dopo il rientro in patria al Boca Juniors e una vita fuori dal campo piuttosto esplosiva, nel 2016 Osvaldo si è ritirato a soli 30 anni per dedicarsi alla carriera da cantante.

Ora l'offerta del Banfield - secondo Olé - starebbe facendo traballare la sicurezza del centravanti che starebbe pensando a un clamoroso ritorno in campo.