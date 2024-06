Mourinho: "Fenerbahce? Ho deciso che voglio andare ma non posso ancora confermarlo ufficialmente"

© Getty Images

Manca solo l'ufficialità per l'arrivo sulla panchina del Fenerbahce di José Mourinho. È stato lo stesso allenatore portoghese, presente a Wembley per la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid, a confessarlo ai microfoni di Sky Sport UK: "Non è ancora fatta. Ho deciso che voglio andare ma non posso ancora confermarlo ufficialmente". Intanto nella giornata di venerdì il club turco aveva salutato l'allenatore Ismail Kartal e informato i mercati e la Borsa sullo status della gestione tecnica del club, ammettendo le negoziazioni con lo Special One, ormai pronto e carico a tornare in sella dopo l'esonero a gennaio da parte della Roma.