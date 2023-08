Mercato, la Premier contro l'Arabia: chiesto l'intervento della Fifa

MERCATO

Il calciomercato saudita chiude il 20 settembre, i club inglesi temono di vedere i loro giocatori partire a campionato già iniziato

La Football Association, quindi di fatto la Premier League, è pronta a chiedere alla Fifa di intervenire per cercare di contrastare la "minaccia" Arabia Saudita sul mercato. Diversi club inglesi temono l'irruzione sul mercato da parte della Saudi Pro League e nelle ultime ore, riportano i media britannici, avrebbero preso la decisione di chiedere l'intervento della Federazione Internazionale per avere un provvedimento che metta il freno alle maxi offerte dei club sauditi e soprattutto che anticipi la data di chiusura del mercato arabo.

Vedi anche Calcio estero La Saudi Pro League lancia la sfida al calcio mondiale: "È solo l'inizio" La vera minaccia per i ricchi club inglesi è infatti rappresentata soprattutto dal fatto che in Premier il mercato chiude l'1 settembre, mentre la finestra degli scambi nel Paese arabo (dove fin qui sono stati spesi oltre 350 milioni di sterline) si chiuderà solo il 20 settembre. Esiste quindi per i club inglesi (e non solo) il concreto rischio di vedere partite vedere i loro top player a campionato già iniziato.

Secondo quanto si scrive in Inghilterra, la Saudi Pro League avrebbe tutto l’interesse a mantenere buoni i rapporti con la Fifa e con le altre Federazioni perché uno degli obiettivi sauditi sarebbe quello di essere incluso ed essere parte attiva dell’infrastruttura calcistica internazionale, ma si sottolinea anche che probabilmente troppo tardi per apportare modifiche.