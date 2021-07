Mercato, il Dortmund ufficializza: "Sancho allo United per 85 milioni"

IL COLPO

Lo ha confermato l'ad giallonero Hans-Joachim Watzke in conferenza stampa: "Contenti dei soldi? No, tristi che se ne vada"

Jadon Sancho sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Manchester United. Il trasferimento della stellina del Borussia Dortmund ai Red Devils, per la cifra monstre di 85 milioni di euro, è stato confermato dall'ad giallonero Hans-Joachim Watzke: "Abbiamo raggiunto un accordo con lo United - ha detto in conferenza stampa - Mancano ancora alcune formalità e le visite mediche. Contenti dei soldi? No, siamo tristi che se ne vada". Le plusvalenze del Borussia Dortmund: quanti affari! Getty Images

Il mercato del Manchester, però, non si ferma all'esterno classe 2000 della nazionale inglese: secondo la stampa britannica, infatti, sarebbe vicino anche un altro colpo, Raphael Varane. Il difensore francese ha un contratto con il Real Madrid in scadenza nel 2022 e i due club avrebbero già trovato un accordo per il suo trasferimento in Premier League.