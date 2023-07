Mendy riparte dopo l'assoluzione: firmato un biennale con il Lorient

NUOVA VITA

Il terzino francese non gioca dall'agosto 2021 e sbarca a parametro zero dopo essere arrivato a scadenza con il Manchester City

Dopo quasi due anni da incubo, nel corso del quale è stato persino in carcere, Benjamin Mendy è pronto a riprendere in mano la propria vita e la propria carriera. Il 29enne terzino solo 5 cinque giorni fa è stato dichiarato non colpevole in merito alle accuse di violenza sessuale e tentata violenza sessuale nei confronti di due donne per cui era finito a processo. Il campione del Mondo nel 2018 è scoppiato in lacrime al momento della lettura della sentenza da parte della Chester Crown Court. Mendy era stato processato già una volta con 9 capi di imputazione diversi: per 7 di questi era arrivata l'assoluzione, mentre per gli ultimi 2 ha dovuto affrontare un nuovo processo, conclusosi il 14 luglio. Lui si era sempre dichiarato innocente, sostenendo che tutti i rapporti fossero stati consensuali.