Mbappé, rottura totale con il Psg: vuole andarsene a gennaio

DALLA SPAGNA

Clamoroso scenario di mercato a Parigi dopo il rinnovo dorato (da 40 milioni l'anno) della scorsa estate

Il rapporto tra Kylian Mbappé e il Psg sarebbe completamente "rovinato" e l’attaccante francese potrebbe lasciare la Francia già a gennaio. Lo scrive Marca, rilanciando e confermando una notizia di RMC, e aggiungendo che Mbappé si sentirebbe tradito dal suo club, che non avrebbe rispettato le promesse fatte al momento del rinnovo (era il 21 maggio scorso). Possibile addio al Psg a gennaio dunque, ma non per trasferirsi al Real Madrid: dopo l’estenuante tira e molla di questa estate, il club francese avrebbe infatti messo il veto al club spagnolo e quindi il Liverpool resterebbe l’unica opzione possibile.

La luna di miele tra l'attaccante francese e il Psg sarebbe quindi durata pochissimo, tanto che da quanto si legge già lo scorso luglio Mbappé avrebbe chiesto al club di essere ceduto. Ora però la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata, per ragioni sportive (di recente dal ritiro della Francia si è lamentato del posizionamento in campo) ma non solo, e il giocatore sarebbe tanto determinato a cambiare maglia già a gennaio da essere disposto ad arrivare allo scontro col Psg (che ovviamente non vorrebbe cederlo, visto che ha da poco firmato un rinnovo fino al 2024 con opzione per un altro anno). Secondo RMC Sport sono state disattese alcune promesse di mercato: Mbappé voleva una prima punta attorno alla quale ruotare e invece la dirigenza ha confermato l'attacco con Neymar e Mbappé.

Marca aggiunge che il desiderio di Mbappè sarebbe ancora quello di vestirsi di blancos, ma sottolinea anche che tra Florentino Pérez e Nasser Al Khelaifi non c’è alcun rapporto e quindi difficilmente potranno chiudere un'operazione di tale portata. Ecco perché il Liverpool, che si era già interessato in estate e ha la potenza economica per accogliere un giocatore di tale calibro, sembra ora la destinazione più probabile per il futuro dell'attaccante francese.

