Mbappé, la tattica del Real Madrid: mettere il Psg spalle al muro a fine agosto

lo stallo

Per Mbappé al Real Madrid potrebbe ripetersi il caso del 2021: attendere fine agosto per mettere il Psg spalle al muro

Secondo l'Equipe, c'è calma apparente in casa Real, che attende sorniona gli eventi per affondare il colpo proprio a fine agosto. Un remake della situazione già andata in scena nel 2021, anche se questa volta Florentino Perez spera in un finale completamente diverso. Se due anni fa Mbappé, anche su pressioni governative, firmò il rinnovo col Psg, questa volta ha già fatto sapere in lungo e in largo di non volerne sapere promettendosi al Real con una sorta di patto blindato. Ecco perché gli spagnoli attenderanno l'ultima settimana di agosto prima di bussare ufficialmente alla porta di Al-Khelaifi che a quel punto sarà di fronte a un bivio: cedere il giocatore al Real per una cifra sensibilmente inferiore ai 200 milioni di euro richiesti oppure perderlo a zero undici mesi dopo.

Questa seconda evenienza rischia, tra l'altro, di minare i rapporti nello spogliatoio complicando il lavoro di Luis Enrique: tenere Mbappé in panchina farebbe molto rumore, e se per caso arrivasse qualche pareggio o sconfitta... se invece il Psg decidesse di mettere il francese fuori rosa, dovrebbe vedersela col sindacato francese dei calciatori che ha già avvisato Al-Khelaifi: "Mbappé avrebbe gli estremi per fare causa al club". Insomma, a vederla da fuori, tutto porta a credere allo scenario di Mbappé alla corte di Ancelotti a fine dell'attuale mercato. Ma questa vicenda potrebbe avere in serbo ancora diversi colpi di scena...

