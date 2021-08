Mbappé-Real Madrid più vicini: offerta da 180 milioni al Paris Saint-Germain

MAXI-COLPO

I parigini tengono duro ma in Spagna già pensano alla presentazione e al numero di maglia: possibile chiusura a 190 milioni

A Parigi tengono duro, a Madrid pensano alla presentazione ufficiale: la temperatura dell'affare Mbappé-Real si misura in quelli che sembrano due estremi opposti ma che, di fatto, si riduce alle classiche schermaglie di mercato. L'ultima offerta in ordine cronologico è di 170 milioni di euro più 10 di bonus ma l'ultima, in ordine assoluto e che convincerebbe definitivamente Al-Khelaifi, potrebbe arrivare già oggi: 180 milioni più di 10 di bonus. Getty Images

Una cifra enorme in senso assoluto, ancor di più relativamente allo status di Mbappé, che andrà in scadenza di contratto tra 10 mesi avendo rifiutato tutte le proposte di rinnovo del Psg. Una cifra che, al netto dei vari discorsi sulle regole Uefa, darebbe anche una sistemata alle casse dei parigini in ottica Fair Play Finanziario.

Anche ieri il presidente parigino ha negato l'addio dell'attaccante francese ma la trattativa è più calda che mai tanto che AS e Marca convergono: Mbappé ha già confidato ai compagni che se ne andrà entro 48 ore, non sarà convocato per il match di Reims di domenica e il Real già studia il modo di presentarlo ai tifosi. Due opzioni: o prima del Celta Vigo, partita in programma domani, anche se la limitazione della presenza del pubblico negli stadi farebbe perdere un po' di atmosfera oppure il 9 o il 10 settembre a Valdebebas dopo che Mbappé farà ritorno dalle partite di qualificazioni Mondiali 2022 con la Francia.

Il numero di maglia già pronto è il 5, atipico per un attaccante, ma che dalle parti di Madrid significa molto: era quello che aveva vestito Zidane. Al momento è proprietà di Vallejo ma non sembrano esserci problemi in tal senso, eventualmente il 19 e il 23 sarebbero liberi.