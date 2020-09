Mbappé via per "soli" 100 milioni? La suggestione arriva dalla Francia

DALLA FRANCIA

Giovane, forte, l'oggetto del desiderio di mezza Europa. Kylian Mbappé ha il mondo ai suoi piedi, il Paris Saint-Germain lo ha scelto come idolo di casa tra le stelle di una squadra che anche grazie a lui è riuscita a raggiungere la finale dell'ultima Champions League. Eppure, l'esperienza parigina dell'attaccante sembra avviarsi ai titoli di coda, con il Real Madrid alla finestra pronto a strapparlo dalla concorrenza.

L'aspetto clamoroso della vicenda è che Mbappé portrebbe andar via per "soli" 100 milioni di euro. Un prezzo che, considerate le cifre del calcio moderno e il valore del calciatore, rappresenterebbe un vero affare per chiunque riuscisse a concludere l'operazione.

Secondo il quotidiano francese "l'Equipe", tutto ruoterebbe intorno al rinnovo contrattuale: attualmente l'accordo tra il PSG e il campione del mondo prevede la scadenza nel 2022 e, se le parti non dovessero trovare un accordo per il rinnovo, difficilmente il prezzo del cartellino di Mbappé potrebbe superare i 100 milioni.

Il PSG, come noto, non è certo un club con problemi finanziari, ma non può comunque permettersi di lasciar partire un fuoriclasse come Mbappé a un prezzo del genere, specie considerata la sua attuale valutazione che si aggira intorno ai 250 milioni. Inoltre, in caso di mancato rinnovo, si farebbe largo un'altra ipotesi che rappresenterebbe un vero smacco per i parigini, ossia il rischio di vedere partire Mbappé a parametro zero nel 2022.