Matic olio su tela: a Rennes è già un'opera d'arte. Dybala: "Giocatore e persona top"

Grande entusiasmo a Rennes per l'arrivo di Nemanja Matic, che lascia la Roma dopo un solo anno a titolo definitivo per tre milioni bonus inclusi. L'ufficialità dell'arrivo del centrocampista serbo è arrivata dal club francese con un video sui social davvero originale: il giocatore è subito diventato soggetto di un quadro ed esposto come un'opera d'arte al Musée Beaux Arts, il Museo delle Belle Arti. E subito ammirato. "Grazie. Top player ma una persona ancora migliore. Auguro il meglio a te e alla tua famiglia". il saluto su Instagram dell'ormai ex compagno di squadra Paulo Dybala.