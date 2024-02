Marca: Mbappé ha firmato con il Real Madrid, contratto di cinque anni  

DALLA SPAGNA

Il 25enne ha apposto la sigla sul contratto con gli iberici: dopo sette anni si interrompe il matrimonio con il Psg

© Getty Images Kylian Mbappé è da considerarsi un calciatore del Real Madrid a partire dal prossimo 1 luglio. La stella francese, riferisce Marca, ha firmato il contratto con i Blancos circa due settimane fa. Tutto fatto quindi, e cari saluti a Nasser Al-Khelaifi, il quale si appresta a vivere gli ultimi mesi con il 25enne in casa. Florentino Perez, che ha corteggiato a lungo l'ex Monaco, è riuscito ad arrivare a dama: per l'attaccante cinque anni di contratto fino al 2029. Nei giorni scorsi il Psg aveva cercato un ultimo contatto per presentare un'offerta nuova ma nulla da fare: Kylian ha già fatto la sua scelta. Definitiva.

Mbappé ha comunicato la propria decisione ad Al-Khelaifi lo scorso martedì in un clima cordiale: il patron dei parigini era ormai cosciente dell'addio del classe 1998 a giugno. Per la gioia di Ancelotti e del Real Madrid, scrupoloso nel muoversi per evitare che i francesi potessero appellarsi davanti alla Fifa e alla Uefa per possibili irregolarità. Lo stipendio del vincitore del Mondiale del 2018 in Russia sarà di assoluto livello, ma non distante da quello dei big della rosa come Kroos e Modric. Le cifre? Dovrebbe assestarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro più bonus legati agli obiettivi come confermano fonti vicine alla trattativa. Senza dimenticare il bonus alla firma, ridotto rispetto ai 130 milioni di euro pattuiti nel 2022. In sintesi quindi, l'ingaggio di Mbappé, ripartendo la cifra incassata 'all'ingresso' dovrebbe essere inferiore ai 50 milioni di euro netti.