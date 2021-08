Manchester United: visite mediche a Lisbona per Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha effettuato a Lisbona le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il Manchester United. CR7 è in Portogallo per rispondere alla convocazione della nazionale per le qualificazioni a Qatar 2022. Ronaldo firmerà un contratto biennale con i Red Devils, con un ingaggio intorno ai 25 milioni di euro compresi di bonus. Alla Juve dovrebbero andare circa 25 milioni per il cartellino del portoghese.

Getty Images