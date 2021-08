Premier, che confusione! Sul sito ufficiale hanno la "7" sia Ronaldo che Cavani

La Premier League non prevede che a stagione iniziata un giocatore possa cambiare il proprio numero di maglia. Può succedere solo se quel calciatore viene ceduto. Non essendo previsto che Cavani, attuale possessore della mitica "7", lasci lo United, resta da capire il motivo per cui il sito ufficiale della lega inglese assegni anche al nuovo arrivato Ronaldo il numero dell'attaccante uruguaiano. Probabilmente tutto nasce dal fatto che i red devils ancora non abbiano comunicato il nuovo numero del portoghese ed è stato automatico assegnargli d'ufficio la sua maglia storica, in attesa di comunicati ufficiali.