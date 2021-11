Manchester United, ufficiale: Rangnick nuovo manager ad interim

PREMIER LEAGUE

Il tedesco allenerà i Red Devils fino al termine della stagione, poi due anni da consulente

E' ufficiale: Ralf Rangnick è il nuovo manager ad interim del Manchester United fino al termine della stagione. Lo hanno annunciato i Red Devils. Dopo questo periodo, l'allenatore tedesco ricoprirà un ruolo di consulenza all'interno del club per altri due anni. Michael Carrick, che ha sostituito momentaneamente l'esonerato Ole Gunnar Solskjaer, rimarrà in carica fino a quando Rangnick non otterrà il permesso di soggiorno. Getty Images

“Sono entusiasta di unirmi al Manchester United e sono concentrato per rendere questa stagione un successo per il club - ha detto il manager tedesco - La squadra è piena di talento e ha un grande equilibrio tra gioventù ed esperienza. Tutti i miei sforzi per i prossimi sei mesi saranno volti ad aiutare questi giocatori a realizzare il loro potenziale, sia individualmente che, soprattutto, come squadra. Inoltre non vedo l'ora di supportare gli obiettivi a lungo termine del club come consulente".

L'ANNUNCIO DEL MANCHESTER UNITED