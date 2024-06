Manchester United: confermato Ten Hag in panchina

INGHILTERRA

Dopo settimane di incertezze i Red Devils hanno deciso di andare avanti con il tecnico olandese. Scartata l'ipotesi De Zerbi

© Getty Images Il Manchester United ha deciso di confermare Erik Ten Hag come allenatore anche nella prossima stagione. Dopo settimane di dubbi e incertezze, l'olandese è stato confermato dalla dirigenza dei Red Devils. A riportarlo è The Athletic, secondo cui decisivi sono stati gli ultimi colloqui andati in scena nella giornata di martedì. Ten Hag ha un contratto in scadenza al prossimo giugno, con un'opzione per prorogare di 12 mesi e ora le parti si sederanno a un tavolo per estendere l'accordo.

Colpo di scena in casa United. Dopo settimane sulla graticola e con le valige in mano, Ten Hag si tiene stretta la panchina dei Red Devils. Sir Jim Ratcliffe le ha provate tutte ma, dopo aver ricevuto il no di Thomas Tuchel, ha preferito la strada della continuità, anche se l'ultima stagione è stata tutt'altro che memorabile. Solo la vittoria in FA Cup contro i cugini del City ha reso meno amara l'ottava piazza in Premier League, record negativo della storia del club, e probabilmente ha salvato la panchina del criticatissimo manager olandese. Rimane così con il cerino in mano Roberto De Zerbi che, lasciato il Brighton, sognava la panchina dei Red Devils. Qualche contatto c'è stato, ma poi gli inglesi hanno rinunciato all'affondo finale.

