Manchester City: ufficiale Julian Alvarez dal River, bruciate le italiane

OGGETTO DEL DESIDERIO

L'attaccante argentino ha firmato con i campioni d'Inghilterra per 5 anni e mezzo, ma abbraccerà Guardiola non prima di luglio

Julian Alvarez è un nuovo calciatore del Manchester City. I campioni d'Inghilterra hanno bruciato mezza Europa (tra cui anche Juventus, Inter e Milan) per accaparrarsi il talento del River Plate che proprio oggi festeggia il 22esimo compleanno. L'attaccante argentino, che ha firmato un contratto di 5 anni e mezzo, rimarrà in patria almeno fino a luglio. Getty Images

La lunga corsa a uno dei più fulgidi talenti sudamericani è stata alla fine vinta dal City. Alvarez era finito sui taccuini anche di Juventus, Milan, Inter e Fiorentina, che aveva fatto un tentativo di approccio rispedito al mittente. Il ragazzo voleva una big e alla fine il suo desiderio è stato assecondato. Sotto la sapiente guida di Guardiola se saprà giocarsi bene le sue carte potrà diventare uno top del calcio mondiale.

Raggiante il direttore sportivo Txiki Begiristain. "Julian è un giocatore che abbiamo monitorato per un po' di tempo - ha detto al sito ufficiale del club. - È in grado di operare in tutti i ruoli dell'attacco e crediamo fermamente che sia uno dei migliori giovani attaccanti del Sud America. Sono così felice che siamo riusciti a portarlo al Manchester City. Credo davvero che possiamo fornirgli le condizioni giuste per realizzare il suo potenziale e diventare un top player".